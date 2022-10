MotoGP, delusione in Honda: "Facciamo autocritica"

ROMA - "Non abbiamo vinto, ma molto soddisfatto. Al di là del risultato, per via dei progressi che ha fatto Marc, che è la cosa più importante. Non siamo per niente contenti. L’unica cosa che possiamo fare è migliorare. Dobbiamo capire che non siamo competitivi e reagire. Allora andrà tutto bene, questa è una sfida". E' un finale agrodolce quello di Honda nel Mondiale 2022 di MotoGP, come sottolineato dal team manager Alberto Puig. Dopo una stagione deludente, la casa giapponese ha provato a risollevarsi grazie soprattutto al ritorno di Marc Marquez, che anche con una moto non sempre all'altezza delle altre e una condizione fisica precaria ha collezionato risultati discreti. "La nostra moto non va come dovrebbe - ha detto Puig ai microfoni di "AS" -. Ci stiamo lavorando e non ci nascondiamo“