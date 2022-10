MotoGP, Pol Espargaro applaude il fratello Aleix: "Lui e l'Aprilia sono stati super"

ROMA - La lotta per la conquista del Motomondiale 2022 non ha visto protagonisti solamente Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo, che si contenderanno la vittoria nell'ultima gara a Valencia. Anche Enea Bastianini e, soprattutto, Aleix Espargaro hanno infatti provato a compromettere i piani dei rivali, inserendosi nella corsa al titolo. Alla fine nessuno dei due ce l'ha fatta, ma la stagione di entrambi resta più che positiva. Chi ha più rimpianti è sicuramento lo spagnolo, che in Malesia ha faticato più del previsto e non ha potuto alimentare le proprie speranze di titolo. Cionostante, il fratello Pol, pilota della Honda, gli ha voluto fare i complimenti.