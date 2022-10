MotoGp, Gp Valencia in diretta tv: orari e dove vederlo

ROMA - Dopo il weekend di Sepang, la MotoGp si sposta in Spagna per il Gran Premio di Valencia , diciannovesima e ultima tappa della stagione 2022. Sul circuito Ricardo Torno si deciderà la lotta al titolo tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo , con il ducatista a pochissimi punti dal trionfo. Si parte venerdì 4 novembre con le prime due sessioni di prove libere, che andranno in scena rispettivamente alle 9:55 e alle 14:10. Sabato, invece, alle 9:55 al via le FP3, mentre alle 13:30 si svolgeranno le libere 4, con le qualifiche alle 14:10. Domenica 6 novembre il warm-up aprirà la giornata alle 9:40, mentre alle 14 semaforo verde per la gara.

Come vedere il Gran Premio in tv

Il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso interamente in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su NOW e Sky Go. Qualifiche e gara saranno visibili anche in differita su TV8, mentre su corrieredellosport.it sarà possibile seguire in diretta qualifiche e gara.

IL PROGRAMMA COMPLETO (ora italiana)



Venerdì 4 novembre

9:55 – Prove libere 1

14:10 – Prove libere 2

Sabato 5 novembre

9:55 – Prove libere 3

13:30 – Prove libere 4

14:10 - Qualifiche

Domenica 6 novembre

9:40 – Warm Up

14:00 – Gara