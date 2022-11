MotoGP, Quartararo: "Per il titolo è difficile, non voglio stressarmi"

ROMA - "Abbiamo fatto una buona gara in Malesia. Mi sono divertito molto ed è stato bello tornare sul podio. O ra vincere il campionato sarà molto difficile . Naturalmente darò il mio 100% come sempre, ma non mi stresserò troppo per il titolo . È l’ultimo GP della stagione e voglio godermelo e concluderlo con un buon risultato". Fabio Quartararo ha parlato così in vista del Gran Premio di Valencia , diciannovesimo e ultimo appuntamento stagionale della MotoGP . Il francese arriva al weekend decisivo con 23 punti di distacco da Pecco Bagnaia e le speranze di rimonta ridotte al limite.

Le parole di Morbidelli

Anche Franco Morbidelli ha parlato in vista dell'ultima tappa: “Il weekend in Malesia è stato complessivamente buono. Peccato per i long lap penalty, che mi hanno frenato: il mio ritmo era buono. Questo ha dato a me e al mio gruppo di lavoro una spinta in più per questo fine settimana a Valencia. La pista non è facile, anzi è completamente diversa da quella di Sepang. Ma faremo del nostro meglio per mantenere il trend positivo e concludere la stagione in crescendo".