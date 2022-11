MotoGp, Razali: "A Valencia faremo importanti annunci"

ROMA - A Valencia si chiuderà ufficialmente l'avventura per il team RNF con Yamaha. Dopo una stagione non esaltante con Andrea Dovizioso, ritiratosi a stagione in corso, e Darryn Binder pronto al ritorno in Moto2, Razlan Razali racconta la grande attesa per il passaggio in Aprilia e l'annuncio della nuova partnership. "Da martedì partirà il nostro nuovo progetto - spiega Razlan Ravali - con due piloti nuovi e un nuovo costruttore per il 2023. Questo weekend di Valencia sarà fondamentale per chiudere al meglio raccogliendo più punti possibile per restare davanti a Tech3".