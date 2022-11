Moto2: torna in pista Mattia Pasini, a Valencia correrà con RW Racing

ROMA - Mattia Pasini scenderà in pista nel Gran Premio di Valencia, valevole per la diciannovesima e ultima tappa del Mondiale 2022 di Moto2. Il pilota riminese correrà circuito Ricardo Tormo per il team RW Racing, in sostituzione dell'infortunato Barry Baltus. Sarà la terza volta per Pasini in questo 2022, dopo le due wild card con il team GasGas Aspar nel Gran Premio d'Italia e in quello di San Marino.