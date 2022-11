MotoGP, Bagnaia conta su Valentino Rossi: "Sa come mi sento, mi aiuterà"

ROMA - Pecco Bagnaia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Valencia, valevole per l'ultima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Il pilota Ducati arriva all'atto finale del campionato con 23 punti di vantaggio su Fabio Quartararo e il primo titolo in classe regina più vicino che mai. "Valentino sarà qui a Valencia, può essere un grande aiuto avere Rossi con noi - ha detto parlando della presenza al GP di Valentino Rossi -. Lui sa come mi sento, conosce questa situazione, mi aiuterà come un vero coach. Penso che sarà di grande aiuto per me. Dobbiamo continuare a spingere, sarà importante essere intelligenti e svegli questo weekend . Siamo in una posizione migliore rispetto a Quartararo, ma dobbiamo completare l'opera. Cercherà di focalizzarmi sul mio lavoro per rendere al meglio".