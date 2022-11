Ecco perché Bagnaia si chiama Pecco: il significato

VALENCIA - Perché Bagnaia si chiama Pecco? Questa la domanda che sorge spontanea pensando al nuovo campione del mondo, di nome Francesco ma conosciuto da tutti come 'Pecco'. Il pilota della Ducati ha concluso al nono posto il GP di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale di MotoGP , ma è riuscito a conquistare il titolo, il primo della sua carriera in classe regina. L'azzurro porta dunque sul tetto del mondo i colori italiani ed anche lo stesso soprannome 'Pecco', che lo rende unico a livello mondiale.

Da cosa deriva 'Pecco'?

Si tratta ovviamente di un soprannome, che non deriva però - come si potrebbe pensare - dal mondo delle moto o dalla sua carriera. Al contrario, è un nomignolo dato in famiglia fin da piccolo, quando sua sorella storpiava il nome Francesco chiamandolo 'Pecco'. Fin da quella volta è rimasto così e con il tempo ha finito per rimpiazzare il suo nome, al punto che lo stesso Bagnaia ha ammesso che quando lo chiamano 'Francesco' a volte lui neppure capisce che si stiano riferendo a lui.