MotoGP, Quartararo: "Complimenti a Pecco, è andato fortissimo"

VALENCIA - Fabio Quartararo non è riuscito a concedere il bis e, dopo il titolo vinto nel 2021, quest'anno si è dovuto arrendere a Pecco Bagnaia . Il pilota francese è stato a lungo in vetta alla classifica generale, ma nella seconda metà di stagione ha assisitito ad una clamorosa rimonta del rivale fino all'inevitabile sorpasso. Nel GP di Valencia a Fabio sarebbe servito un miracolo visti i punti di ritardo, ma Pecco ha amministrato il vantaggio e si è laureato campione. Nonostante il titolo sfumato, Quartararo ha comunque fatto i complimenti all'avversario molto sportivamente.

Il messaggio di Quartararo

"Oggi dovevo andare più avanti possibile, perciò ad ogni curva in cui potevo effettuare un sorpasso lo facevo. E' stata difficile, soprattutto per la gomma davanti - ha detto il francese a Sky Sport, per poi parlare del rapporto con Pecco - La gente dice che fuori dalla pista dobbiamo odiarci. Oggi a Valencia abbiamo lottato in quanto avversario, ma non capisco perché fuori dovremmo essere arrabbiati. Faccio i complimenti a Pecco, soprattutto nella seconda parte della stagione è andato fortissimo". Infine, Quartararo ha lanciato un messaggio all'italiano in vista del 2023: "L’anno prossimo ci divertiamo".