MotoGP, Marquez chiude la stagione con zero vittorie: "Devo lavorare su di me"

VALENCIA - Si chiude nel peggiore dei modi un 2022 molto complicato per Marc Marquez, che per la prima volta in carriera ha chiuso una stagione in MotoGP senza ottenere neppure una vittoria. Dopo gli anni d'oro dal 2013 al 2019, lo spagnolo aveva saltato praticamente tutto il 2020, anno in cui non portò a termine neppure una gara. Nel 2021 i primi segnali di ripresa, con tante gare saltate per infortunio ma anche tre vittorie. Infine il 2022, dove da un lato i problemi fisici lo hanno accompagnato ma dall'altro i risultati sono stati deludenti. Sicuramente la Honda non lo ha aiutato ed in alcune circostanze è stato anche sfortunato, come in occasione della caduta odierna a Valencia. Fatto sta che ha chiuso la stagione con zero vittorie e tanta delusione.