MotoGp, Bastianini: "Il duello con Bagnaia sarà bello e difficile"

VALENCIA - Enea Bastianini ce l'ha fatta. Il pilota italiano all'ultimo GP dell'anno, sfruttando il problema tecnico occorso ad Aleix Espargaro, ha chiuso il GP di Valencia all'ottavo posto e centrato il podio in classifica generale scavalcando lo spagnolo dell'Aprilia. “Ho sofferto tutto il weekend, soprattutto in qualifica – ha spiegato ai microfoni di Sky Sport MotoGP – ma in gara ci siamo rifatti. Ho cercato di stare attento, non ho mai spinto al 100% ed è bastato. Abbiamo portato a casa questa terza posizione nel mondiale, molto importante per me e per il team, che credo abbia fatto qualcosa di incredibile quest’anno. Il bilancio di questa stagione è sicuramente molto positivo. Abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, ma non sono mancate le soddisfazioni come quattro vittorie ed altri due podi".