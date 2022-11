Ducati, Bastianini entusiasta: "Qua mi ascoltano tutti"

Le parole di Bastianini

"Differenze? Ovviamente quando vai in un ambiente nuovo ti senti in soggezione, ma poi ti sciogli e già al pomeriggio ero più rilassato - ha aggiunto Bastianini -. In generale è stato molto emozionante, la differenza maggiore è stata la presenza di tantissime persone che ti ascoltano e non vedono l’ora di sentire i tuoi commenti. Abbiamo già iniziato il lavoro per il prossimo anno, qualcosa ha funzionato, qualcosa no. Ma la moto nuova mi è piaciuta, mi sono divertito ad aver messo in fila diversi giri veloci, riuscendo a essere molto preciso".