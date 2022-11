MotoGP, Dovizioso: "Ducati ha fatto un ottimo lavoro. Bagnaia-Bastianini? Sarà una grande sfida"

ROMA - Il 2022 della MotoG P ha visto il dominio Ducati , capace di conquistare tutti e 3 i titoli in palio, con Francesco Bagnaia a portare a casa il mondiale piloti e la casa di Borgo Panigale a trionfare sia in quello dei team che nei costruttori, non ha lasciato indifferenti gli spettatori della MotoGP. Tra questi c'è anche Andrea Dovizioso , ormai ex pilota della casa italiana che, ai microfoni di Sky Sport, si è complimentato con gli uomini della Rossa a due ruote: "Sono contento per Ducati, Bagnaia nella seconda parte di stagione ha fatto paura. Sono riusciti a portare a casa il campionato, sono stati bravi. Titolo meritato perché hanno lavorato su aspetti che altre case non hanno considerato. Gran lavoro di Ducati e complimenti a Pecco. Convivenza tra Bagnaia e Bastianini? Tutti aspettiamo questa sfida. Bastianini ha dimostrato di avere velocità e che, se è in giornata, è imbattibile. Deve diventare più costante ma sarà una sfida bellissima", le sue parole.

Dovizioso parla della Yamaha

Dovizioso, poi, ha voluto rendere onore anche al grande sconfitto di questa stagione, quel Fabio Quartararo che si è visto rimontare ben 91 punti chiudendo alle spalle di Bagnaia, frenato anche da una moto che non è stata all'altezza dello strapotere Ducati: "Yamaha? Non so i dettagli. Quartararo vorrebbe più potenza in rettilineo perché per il resto sfrutta la moto in modo spettacolare. Io avrei lavorato anche su altri aspetti nonostante Quartararo faccia comunque paura. Ci sarà un inverno importante per Yamaha, Quartararo se l'è giocata fino alla fine ed è stato bravo, ma ci vuole una spinta maggiore", ha concluso il forlivense sottolineando come, per il 2023, Yamaha sarà chiamata a un lavoro extra per rimettere dietro Ducati.