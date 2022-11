Ducati e la doppietta MotoGP-Superbike: "Una delle stagioni migliori"

ROMA - Luigi Dall'Igna ha parlato dopo la vittoria del titolo di Superbike da parte di Alvaro Bautista. Il direttore generale di Ducati ha commentato la doppietta firmata dalla casa di Borgo Panigale tra la MotoGP con Pecco Bagnaia e la classe delle derivate, in un anno in cui sono arrivati anche il titolo costruttori e quello team nel Motomondiale. "Chiaramente è una stagione fantastica per la Ducati, una delle migliori in assoluto - ha detto -. Con MotoGP e Superbike abbiamo vinto i due campionati di moto più importanti al mondo. Non è stato affatto facile, anzi è stato molto difficile".