MotoGP, Malagò su Bagnaia: "La sua un'impresa, dà prestigio allo sport italiano"

ROMA - E' il giorno della visita di Pecco Bagnaia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l'ha invitato dopo il titolo conquistato in MotoGP. Durante l'incontro svoltosi al Quirinale, è intervenuto anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò, che ha ringraziato il capo dello stato per l'organizzazione dell'incontro: "Signor presidente ancora una volta le siamo grati per la sua passione e attenzione verso il nostro mondo. Qualcuno poteva pensare che la stagione aveva dato i suoi risultati e io avevo detto che avevamo ancora qualche cartuccia. Potendo sperare in una impresa e una straordinaria rimonta ha fatto sì che un pilota dopo 50 anni percorresse la strada di Giacomo Agostini, il pilota è Francesco Bagnaia".