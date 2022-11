MotoGp, Uccio: "Un titolo mondiale è davvero una grande cosa"

ROMA - Il titolo mondiale vinto da Francesco Bagnaia ha regalato alla VR46 Riders Academy il primo titolo in MotoGP, una grande emozione come spiega Alessio "Uccio" Salucci . "Per noi come accademia, un mondiale in MotoGP è davvero una grande cosa. Quando ripenso a quando abbiamo conosciuto Pecco, ai nostri inizi, è una soddisfazione enorme - ha sottolineato Salucci a speedweek.com. - Abbiamo iniziato nel 2013, allora c'era solo un gruppo di ragazzi che avevano la passione per il motociclismo. Ora vedere Pecco campione della MotoGP mi riempie di orgoglio ".

"Orgoglioso di noi"

Queste titolo potrebbe cambiare le prospettive future della VR46 Riders Academy. "Sono orgoglioso di questi ragazzi ma anche del nostro lavoro. Non abbiamo iniziato solo per divertimento, perché non si dovrebbero mai vedere cose come queste come un gioco, ma nessuno di noi avrebbe dovuto fare tutto questo. All'inizio, infatti, la priorità era quella di coltivare i giovani talenti italiani nelle piccole classi. Ma poi i ragazzi - purtroppo o per fortuna - sono diventati grandi e forti. Ed è successo quello che vediamo ora - ha aggiunto Uccio - Stiamo facendo molte riunioni interne e cercando di capire come andare avanti. Sicuramente vogliamo e continueremo a portare avanti il progetto di un'accademia e ad assumere giovani piloti in futuro".