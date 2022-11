MotoGp, Dall'Igna: "Abbiamo sempre creduto alla possibilità di vincere"

ROMA - Manca poco meno di un mese alla grande festa in programma il 15 dicembre in Piazza Maggiore a Bologna per festeggiare un clamoroso 2022 in casa Ducati, ma il direttore generale Luigi Dall'Igna è ancora in piena estasi. "Abbiamo sempre creduto nella vittoria di Pecco. Sono passati 15 anni dal primo titoli piloti Ducati, 50 dalla doppietta italiana di Agostini-MV Agusta e inoltre è il mio primo titolo piloti MotoGP, l'unico che mancava nella mia bacheca, una gioia da condividere con la mia famiglia".