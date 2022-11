MotoGP, Lorenzo: "Ho sfiorato due volte il ritorno in Ducati"

ROMA - Collaudatore "part time" con la Yamaha durante il Covid e non solo. Jorge Lorenzo ha avuto due volte l'occasione di tornare in sella alla Ducati come ha lui stesso rivelato in un'intervista rilasciata a Ser Catalunya. "Tra 2019 e 2020, ma anche nell'anno successivo ho avuto due possibilità di firmare con la Ducati, ma poi all'ultimo momento non ho avuto voglia di firmare. In uno sport così rischioso devi sapere quando fermarti. Non volevo correre più rischi né sentivo il bisogno di correre".