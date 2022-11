MotoGP: Nakagami operato nuovamente alla mano destra

ROMA - Nuova operazione per Takaaki Nakagami . Il pilota giapponese, che aveva subito un infortunio alla mano durante il Gran Premio di Aragon, ha terminato la stagione di MotoGP dopo una prima operazione nel corso dell'autunno, ma a campionato archiviato si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico alla mano destra , per arrivare nella migliore condizione alla nuova stagione.

La stagione di Nakagami

La stagione di Nakagami riflette le difficoltà della Honda: partito con un decimo posto in Qatar, il nipponico ha come miglior risultato il settimo posto ottenuto in sequenza nei GP di Spagna e Francia. Dopo il ventesimo posto nella gara di casa in Giappone, Nakagami ha saltato tre gare per l'intervento a cui si è sottoposto, chiudendo quattordicesimo a Valencia.