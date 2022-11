Ducati, l'ultima di Miller: in pista con la Panigale V4 nell'Australian Superbike

ROMA - Jack Miller è pronto a salutare la Ducati dopo sei anni in MotoGP tra team satellite e ufficiale. Prima del passaggio definitivo in KTM, però, il pilota australiano correrà un weekend nel campionato di Australian Superbike, disputando il round di The Bend, sull'omonimo circuito situato non lontano da Adelaide. Davanti al pubblico amico, quindi, il classe 1995 potrà scendere ancora una volta in pista con il rosso della casa emiliana.