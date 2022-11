MotoGp, Pedrosa sul dominio Ducati: "Le gomme punto chiave"

ROMA - Quindici anni. Questo è il tempo servito alla Ducati per tornare a vincere il titolo piloti in MotoGP, in una stagione straordinaria per la casa di Borgo Panigale, protagonista di un clamoroso "Triplete". Per Dani Pedrosa, collaudatore KTM, il fattore gomme è la chiave di questo dominio. "Spesso notiamo che la mescola si adatta meglio a un particolare tipo di moto su una particolare pista. Ducati trae vantaggio da questo perché ha il maggior numero di moto in campo e ne fa un uso migliore delle gomme rispetto alla concorrenza. Gli altri possono essere competitivi solo se la mescola è effettivamente adatta alla moto. Ma se non si armonizza ci sono dei problemi. Questo vale anche per KTM. Forse la Ducati - sottolinea lo spagnolo a Speedweek - ha trovato finora un equilibrio migliore tra le mescole dure e morbide".