MotoGP, Marquez e i problemi al braccio: "Non sarà mai al 100%"

ROMA - Marc Marquez ha parlato al podcast "En La Honda" dopo la stagione 2022 di MotoGP. Il pilota di Cervera è tornato sulle condizioni del suo braccio destro, protagonistda di quattro interventi chirurgici negli ultimi due anni: "Solo quest’inverno capirò come sarà il mio braccio attuale al cento per cento - ha detto -. Un braccio operato quattro volte non sarà mai al cento per cento come l’altro braccio. Nelle gare in cui sono tornato ho notato che ho sovraccarichi muscolare molto in anticipo rispetto a prima e le corse consecutive per me sono state difficili. Quest’inverno lavorerò in modo specifico sui muscoli più deboli, per fare in modo che la compensazione della spalla e del braccio possa essere buona".