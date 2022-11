A Motegi è festa Honda: in pista Marquez e Verstappen

ROMA - Una giornata di festa per la Honda al Twing Ring di Motegi, per l'evento di chiusura della stagione 2022, non certo soddisfacente dal punto dei vista dei risultati in MotoGP. Negli scorsi mesi, però, la casa giapponese ha potuto celebrare il ritorno ufficiale in Formula 1 con la Red Bull, vincitrice del campionato costruttori e di quello piloti con Max Verstappen. Proprio l'olandese è stato, assieme a Marc Marquez, l'ospite sotto i riflettori del "Thanks Day" sulla pista nipponica.