MotoGP, Ciabatti: "Marquez mai vicino a Ducati, Vinales invece rifiutò"

ROMA - Paolo Ciabatti è uno degli artefici principali della stagione Ducati; arrivato nel 2013, ha vissuto diverse fasi della scuderia di Borgo Panigale in MotoGP, fino alla stagione appena conclusa con Pecco Bagnaia campione del mondo e i titoli costruttori e team in bacheca. In un'intervista ai microfoni di "As", il direttore sportivo ha parlato di alcuni piloti accostati alla squadra emiliana in passato: "Marc Marquez? Non abbiamo mai provato seriamente a prenderlo. Avevamo invece scelto Maverick Vinales, ma lui non ha voluto", le sue parole.