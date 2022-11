MotoGP, Marini: "Impossibile un paragone tra me e Valentino Rossi"

ROMA - Luca Marini è entrato nel team VR46 al secondo anno in MotoGP . Il pilota classe 1997 gareggia ora per la scuderia che porta il nome del fratello Valentino Rossi , ma la cosa non sembra mettergli particolare pressione: "Correre nel team di Valentino? La cosa non mi cambia più di tanto. Non c'è mai stato un paragone tra noi, perché è impossibile da fare. Quello che Vale ha fatto nella sua carriera è qualcosa di incredibile, che nessuno farà più, anche perché si tratta di un periodo diverso".

Le parole di Marini

"Adesso è impossibile vincere 10 gare di fila perché tutto è a un livello incredibile, i 24 piloti in MotoGP sono incredibili, le moto sono fantastiche e ogni pilota può vincere una gara - ha spiegato Marini ai microfoni di "Autosport" -. Quindi non è possibile fare un confronto e per me non c'è pressione per questo. La pressione c'è perché come piloti siamo qui per vincere e non è possibile farlo ogni domenica".