MotoGP, Bezzecchi: "Ad Assen la svolta del 2022"

ROMA - Marco Bezzecchi ha parlato in un'intervista realizzata dal team VR46, in cui ha ripercorso la sua prima stagione in MotoGP. Il pilota riminese è riuscito a vincere il titolo di rookie of the year, grazie a una crescita enorme nella seconda parte del Mondiale. "Il titolo di Rookie of the Year era un obiettivo dall’inizio dell'annata, ma senza troppa pressione - ha affermato -. Ci tenevo perché era la mia ultima possibilità di centrarlo dopo averlo mancato, sia in Moto3, sia in Moto2. Era la mia ultima chance e l'ho presa".