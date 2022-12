MotoGP, Vieas: "Valentino Rossi è la nostra leggenda più grande"

ROMA - Tra i protagonisti ai FIM Awards di Rimini c'è stato anche Valentino Rossi. L'ex pilota di Tavullia, nove titoli del Motomondiale in bacheca di cui sei in classe regina è stato infatti nominato "MotoGP Legend". A incoronare il Dottore c'era il rieletto presidente Jorge Viegas: "Quando vediamo il giallo e il 46 pensiamo tutti a lui -ha detto -. È un momento emozionante. Valentino, i nostri cuori sono con te.Potrai correre a quattro o sei ruote, ma sarai sempre visto come il nostro eroe e la nostra leggenda più grande, sarai sempre con noi. Abbiamo prodotto un trofeo speciale, che riassume tutta la storia dei tuoi titoli e dei tuoi successi".