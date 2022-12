MotoGP, Jarvis: "Otto moto sono un peso per Ducati"

ROMA - Lin Jarvis ha parlato della possibilità di reintrodurre un team satellite della Yamaha dopo aver perso RNF a vantaggio di Aprilia. Il managing director della casa di Iwata ha sottolineato la differenza numerica con Ducati: "Stiamo già guardando a potenziali team satellite, abbiamo l'intenzione di tornare con un altra squadra il prima possibile - ha detto ai microfoni di "Crash.net" -. L'anno prossimo sicuramente non sarà in vantaggio avere in pista solo due moto. In Ducati raccolgono molti dati: non solo hanno otto moto in pista, ma anche cinque o sei piloti eccezionali. Tutta questa disponibilità di dati sicuramente è un vantaggio".