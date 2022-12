In MotoGP arriva l'avviso di caduta predittivo: la spiegazione di Cecchinelli

ROMA - In MotoGP sono in arrivo novità nel campo della sicurezza. Dal 2023, infatti, verrà introdotto un sistema per avvisare i piloti delle cadute di altri colleghi davanti a loro, o meglio, un "avviso di caduta predittivo". Il funzionamento di questo sistema è stato spiegato da Corrado Cecchinelli, direttore tecnico del Motomondiale: "Il principio di base è che su ogni moto, in tutte le classi, è presente un sistema in grado di rilevare un incidente - ha detto ai microfoni di "Crash.net" -. Per sistema intendo un hardware e un software, che poi invia un segnale alla Direzione Gara. L'hardware è, al momento, un 'interruttore di caduta virtuale' che costruiamo a partire dai segnali dell'IMU. Non abbiamo un interruttore di caduta reale, ma usiamo i i segnali dell'IMU per costruire un interruttore virtuale che conferma una caduta".