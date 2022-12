MotoGP, Razali: "Quella con Aprilia è una partnership"

ROMA - Tra le novità per il 2023 in MotoGP, ce n'è una che riguarda anche i team. RNF passerà infatti dalla Yamaha all'Aprilia, che avrà una squadra satellite in classe regina. Rimarrà invece con due sole moto in pista la casa di Iwata, la quale avrà a disposizione solo la scuderia ufficiale con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. La spiegazione di questo passaggio è stata spiegata dal boss di RNF, Razlan Razali: "La MotoGP è un grande business - ha detto ai microfoni di "Autosport" -. Siamo all’apice del campionato mondiale delle due ruote. Quindi, è necessario un piano a lungo termine, una strategia a lungo termine per gli sponsor, il marketing, di qualsiasi cosa si tratti".