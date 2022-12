Infortunio in motocross per Dovizioso dopo una caduta: frattura scomposta al polso destro

ROMA - Andrea Dovizioso ha rimediato una frattura scomposta del polso destro dopo una brutta caduta in motocross sulla pista di Fermo. A comunicarlo è stato il forlivese, ritiratosi pochi mesi fa dalla MotoGP, tramite un post su Instagram: "C'è questa nuova moda che i crossisti seguono: far vedere le loro fratture. E io, che un po' crossista mi sento, non potevo non essere 'in trend'. Un paio d’ore di paura, ma fa parte del gioco. La cosa più importante è che sto bene e non ho riportato danni permanenti". Al momento Dovizioso è già stato dimesso e si trova a casa con il gesso, all'inizio del suo percorso di guarigione.