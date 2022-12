MotoGp, Valentino Rossi atteso al via della 12 ore di Bathurst

ROMA - Si fanno sempre più insistenti le voci di una partecipazione di Valentino Rossi alla 12 Ore di Bathurst tra il 2 e 5 febbraio . Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma il "Dottore" sarà in gara nell'atto inaugurale della stagione 2023 dell' Intercontinental GT Challenge, senza dubbio una delle più entusiasmanti dell'intero calendario del Gran Turismo. Per il pilota italiano un'altra opportunità di cimentarsi con il mondo a quattro ruote che sicuramente lo vedrà impegnato nel GTWC 2023 come nuovo pilota BMW.

I precedenti di Bayliss e Stoner

Valentino Rossi non sarà il solo a fronteggiare i saliscendi di Mount Panorama, ma in passago già diversi campioni del mondo a due ruote sono stati impegnati in questa affascinante esperienza. Partendo da Gregg Hansford, l'unico capace di vincere su questo tracciato sia a due che a quattro ruote, passando per Troy Bayliss che nel 2009 finì contro un muro dopo 59 giri sui 161 previsti, per concludere con Casey Stoner, anche a lui finito contro il muro quando era in lotta per la top-5.