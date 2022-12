MotoGP, gli obiettivi di Honda dopo il flop 2022: "Puntiamo al titolo"

ROMA - Sono state numerose le critiche rivolte a Honda da Marc Marquez durante questo 2022. Per la prima volta dopo tanti anni, il pilota di Cervera e con lui la casa giapponese hanno chiuso una stagione di MotoGP senza vittorie , facendo scattare l'allarme soprattutto visti i risultati degli altri centauri Honda. Koji Watanabe , presidente di HRC, ha cercato di rasserenare l'ambiente: "Non abbiamo festeggiato una vittoria in MotoGP nel 2022, ma Marc Marquez ci ha regalato un podio nella seconda parte della stagione" - le sue parole durante l'evento Honda di Motegi.

Le parole di Watanabe

"Il nostro obiettivo è il titolo MotoGP, questa è la massima priorità - ha aggiunto Watanabe -. E’ stata una stagione molto frustrante per noi. Per apportare miglioramenti stiamo lavorando con il nostro dipartimento F1 per migliorare il pacchetto aerodinamico 2023. Stiamo già vedendo i primi segnali di questa collaborazione. In futuro uniremo i nostri sforzi in modo da poter essere di nuovo più competitivi".