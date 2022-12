MotoGP: frattura alla mano per Quartararo, ma niente operazione

ROMA - Piccolo infortunio durante la sosta invernale della MotoGP per Fabio Quartararo. Il francese ha infatti rimediato una frattura alla mano sinistra durante un allenamento in motocross. A comunicarlo, lo stesso pilota della Yamaha tramite un post pubblicato sui social, in cui specifica che non sarà necessaria alcuna operazione, ma solo un periodo di riposo in modo da arrivare nella miglior forma possibile ai prossimi mesi, in cui si preparerà la stagione 2023.