MotoGP, Miller: "La decisione di passare da Ducati a KTM è mia"

ROMA - Jack Miller ha parlato in maniera pienamente positiva dell'esperienza trascorsa in Ducati. Cinque anni in cui il pilota australiano è arrivato ai vertici della MotoGP, raggiungendo come miglior risultato il quarto posto del 2021. Un progresso sottolineato innanzitutto dal numero 43: "Gli anni in Ducati sono stati qualcosa che ha cambiato le regole del gioco per me e la mia carriera - le sue parole riportate da "Autosport" -. Prima di arrivare in Ducati, ho ottenuto una vittoria sul bagnato, ora abbiamo ottenuto qualcosa come 20 podi".