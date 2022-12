MotoGP, Vinales elogia Aprilia: "Stanno costruendo un top team"

ROMA - Maverick Vinales guarda con ottimismo alla stagione 2023 in MotoGP. Il pilota spagnolo, approdato nel 2021 in Aprilia dopo l'addio alla Yamaha, è reduce da una stagione positiva, per lui ma ancora di più per il suo team, che ha portato Aleix Espargaro al quarto posto nella classifica finale. In un'intervista ai microfoni di "Motorbikemag.es", Vinales ha evidenziato quanto di buono fatto nel 2022, mostrandosi carico per il prossimo anno: "Sappiamo che verrà il nostro momento, che lo stiamo costruendo e che stiamo lavorando. Devi essere paziente. Non sono uno di quelli che hanno molta pazienza, ma è qualcosa che ho dovuto imparare e che continuo a fare. So che verrà il nostro momento e verrà il momento in cui vinceremo le gare".