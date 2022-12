MotoGP, Lorenzo e la strategia contro Valentino Rossi: "Volevo farlo sentire inferiore"

ROMA - Il 2015 non è certo stato un anno tranquillo per la MotoGP. Il titolo è stato vinto da Jorge Lorenzo davanti a Valentino Rossi, ma non sono mancate le polemiche nell'ultima parte dell'anno. Il pilota maiorchino, ai microfoni di "DAZN Spagna", è tornato sulla lotta con il Dottore in quella stagione: "Io e Valentino nel 2015 non abbiamo mai avuto una lotta in pista. La rivalità era comunque sentita, anche se non abbiamo mai lottato corpo a corpo per una vittoria o altro. A volte vincevo io, a volte vinceva lui, ma la rivalità è rimasta sospesa nell’aria fino alla fine. Lo si vedeva dai media, io dicevo qualcosa, Valentino rispondeva, dalla stampa si sapeva che non ci piacevamo e che non ci parlavamo".