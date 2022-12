MotoGP, Quartararo verso la nuova stagione: "Conta solo la vittoria"

ROMA - Fabio Quartararo cerca di mettersi alle spalle il Mondiale perso nel 2022 in MotoGP a vantaggio di Pecco Bagnaia. Il francese, che ha visto sgretolarsi i suoi 91 punti di vantaggio tappa dopo tappa, arriva al 2023 con l'intenzione di non sbagliare ancora. Sul suo bottino del campionato appena concluso, che ammonta a tre vittorie e cinque apparizioni sul podio, afferma: "Se puoi ottenere questi risultati, puoi sicuramente rimanere in MotoGP per qualche anno. Nel mio caso non conta solo esserci, voglio tornare a vincere, questo deve essere chiaro".