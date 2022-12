MotoGP, Marquez parla di Rossi: "Una riconciliazione? Dico di no"

ROMA - Una delle rivalità più forti e divisorie degli ultimi anni in MotoGP è senza dubbio quella tra Marc Marquez e Valentino Rossi . Un duello datato ormai 2015, ma che secondo il pilota spagnolo non vedrà mai un chiarimento e riappacificazione tra i due. " Come in un divorzio - ha sottolineato durante il programma "El Novato" sul canale spagnolo Antena 3 - si può credere a una versione o l'altra a secondo di chi senti. C'èra una tensione tra noi ed è esplosa . Non è questione di buoni o cattivi, è successo e basta".

"Io da una parte, lui dall'altra"

Nonostante ormai il "Dottore" non sia più un rivale in pista per Marquez, sarà difficile che il rapporto si possa ricucire. "Riconciliazione? Dico di no. Nel duello con Lorenzo, lui stava cercando di scaldare l'atmosferta perché non aveva la stessa velocità di Jorge. E alla fine ha vinto la velocità. Lo stimo per quello che ha dato al motociclismo, ha portato molti tifosi e per noi è un bene, ma io sto da una parte e lui dall'altra", così ha concluso il fuoriclasse spagnolo.