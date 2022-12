MotoGP, Bagnaia torna sul GP di Valencia: “Non capivo cosa stesse accadendo”

Il retroscena di Pecco

Pecco si è soffermato in particolare sul duello con il francese Quartararo, andato avanti fino all’ultima gara. Proprio di Valencia ha parlato l’azzurro, spiegando come avesse preparato la gara e la strategia adottata all’inizio: “I primi due giri servivano ad impedire che Quartararo potesse vincere. Purtroppo in quella lotta ho perso un’ala, altrimenti avrei combattuto ancora di più. Personalmente ho faticato nel corso di tutta la gara, non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. Speravo solo che finisse”. Per sua fortuna la gara è terminata nel migliore dei modi e, dopo la bandiera a scacchi, si è potuto lasciar andare ai festeggiamenti.