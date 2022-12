MotoGP, Rossi sulla Ducati: "Hanno la moto migliore"

ROMA - Valentino Rossi ha parlato della distanza che separa Ducati dai team concorrenti in MotoGP. La casa di Borgo Panigale si è appena aggiudicata un tris di titoli tra piloti (con Pecco Bagnaia) costruttori e team, dominando la scena anche in Superbike. Il Dottore, come riportato da "Crash.net", ha evidenziato la supremazia delle moto emiliane rispetto a Yamaha e le altre scuderie in pista: "Yamaha si concentra sempre sul bilanciamento della moto, una moto abbastanza facile e veloce in curva. Ma ora la distanza dalla Ducati è consistente. Devo dire che la Ducati negli ultimi anni ha messo in difficoltà chiunque, tutte le case giapponesi sono in grande difficoltà".