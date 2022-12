MotoGP, Espargaro ripensa al 2022: "Troppe critiche, stagione da 10"

ROMA - Un 2022 sopra le aspettative per Aleix Espargaro. Lo spagnolo ha lottato fino alla fine per il podio in classifica generale di MotoGP, sfumato solo all'ultimo GP, risultato che ha comunque causato qualche malumore nei confronti dell'Aprilia. "Forse sono stato troppo critico nei confronti della squadra nelle ultime gare, è quello che ho provato in quel momento, ma la nostra stagione è stata incredibile. L'anno scorso abbiamo festeggiato il podio di Silverstone come una vittoria - afferma ad Autosport.com - mentre quest'anno abbiamo vinto una gara, abbiamo fatto podi, pole position e lottato per il titolo fino alla fine. La nostra stagione è stata da 10".