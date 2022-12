MotoGP: Bagnaia vince il BMW M Award per il miglior rendimento in qualifica

ROMA - Il 2022 non smette di regalare riconoscimenti a Pecco Bagnaia . Il pilota della Ducati , ha conquistato il titolo piloti in rimonta grazie a una seconda parte di stagione perfetta, aggiudicandosi non solo il Mondiale, ma anche il premio per il miglior rendimento in qualifica. BMW M Award, così si chiama il riconoscimento assegnato al classe 1997, che verrà omaggiato con una BMW M3 Competition Touring. "Congratulazioni a Pecco Bagnaia - ha detto il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta -. È stato emozionante vedere come si è comportato durante le qualifiche"

Le parole di Bagnaia

"Sono molto felice di aver vinto il BMW M Award - le parole di Bagnaia -. Era il mio obiettivo da quando ho iniziato a correre in MotoGP e finalmente l'ho raggiunto! Grazie mille a BMW M, questo riconoscimento per noi piloti è davvero fantastico. Non vedo l'ora di salire in macchina. E ora che ho visto il premio in palio per l'anno prossimo, posso solo dire che farò del mio meglio per difendere la vittoria del BMW M Award".