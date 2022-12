MotoGP, Bezzecchi pronto per il 2023: "Ho visto già dei miglioramenti"

ROMA - Il 2022 è stata una stagione indimenticabile per Marco Bezzecchi. Il titolo di "Rookie of the Year" della MotoGP, il primo podio centrato ad Assen: il pilota italiano ripercorre così l'annata appena terminata. "Siamo insieme per festeggiare il lavoro fatto quest'anno - afferma ai microfoni di TeleRomagna24 - e sono felice di vedere così tante persone contente. Per la vittoria è mancata un po' di esperienza, ma ho quasi sempre fatto Top-10 rimanendo competitivo".