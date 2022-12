MotoGP, Domenicali: "Ecco la chiave che ha fatto ripartire Ducati"

ROMA - Pecco Bagnaia ha riportato dopo tanto tempop la Ducati in cima al Mondiale Piloti di MotoGP. Erano ben 15 anni che la casa di Borgo Panigale non si issava ai vertici della classe regina, quando era stato Casey Stoner a vincere il campionato. Secondo l'amministratore delegato Claudio Domenicali , però, il trionfo di quest'anno ha un sapore differente: "È diverso dal 2007, quando vincemmo il titolo MotoGP con Stoner - ha detto ai microfoni di "GPOne" -. Al tempo era chiaro prima della gara finale chi avrebbe vinto. Il successo con Pecco è stato più emozionante , è stata una bella gara e questo l'ha resa ancora migliore”.

Il racconto di Domenicali

Domenicali ha poi spiegato qual'è stato il punto di svolta più importante per la scalata Ducati fino alla doppia tripletta tra MotoGP e Superbike del 2022: "La decisione più importante è stata quella di ristrutturare il reparto corse e ingaggiare Gigi Dall'Igna. Quella è stata la chiave per ripartire". Poi, sull'anno appena concluso: "E' stata una stagione indimenticabile. Non avevamo mai raggiunto un risultato come questo. Ci rende estremamente orgogliosi".