MotoGP, Pedrosa sul rifiuto alla Ducati: "Il mio cuore ha scelto Honda"

ROMA - Dani Pedrosa nel 2009 ha rischiato di lasciare il team Honda dopo tre titoli vinti tra 125 e 250. Per il pilota spagnolo arrivò un'offerta inaspettata dalla Ducati . "Ho cercato di valutare la situazione del team perché tutti ritenevano come la Ducati fosse una moto difficile e i compagni di Stoner , Melandri per ultimo, se ne erano andati sofferenti . Ma in Honda - spiega durante la trasmissione Dazn 'Cuatro Tiempos' - la situazione non era ottimale, perchè d opo l'addio di Rossi si era persa la strada giusta ".

Il perché del rifiuto

Non fu facile per Pedrosa prendere una decisione in quel momento delle carriera. Alla fina a prevalere però fu il cuore, tanto da rimanere in Honda fino al 2018. "Fu una sorpresa, perché in quel periodo della mia carriera non avevo intenzione di cambiare team. Quindo ho dovuto pensarci bene, ma non era nei miei piani. Il mio cuore ha sempre voluto correre con la Honda e così è stato", conclude così il pilota spagnolo.