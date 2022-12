MotoGP, Quartararo: "Voglio vincere altri titoli Mondiali"

ROMA - Fabio Quartararo ha parlato ai microfoni di "Motorsport-Magazin" in vista della stagione 2023 delle prossime stagioni di MotoGP, dopo un Mondiale che l'ha visto terminare secondo in seguito alla rimonta della Ducati di Pecco Bagnaia. L'obiettivo del francese, vincitore del titolo 2021, è quello di tornare immediatamente a lottare per il gradino più alto del podio in ogni gara: "Voglio che le persone mi ricordino come il ragazzo che non si è mai arreso ed è sempre stato in prima linea in MotoGP. Voglio vincere molte gare e, si spera, più titoli mondiali. Non importa se gioco alla Playstation o a carte, voglio sempre vincere. Fa parte della mia vita, sono sempre in modalità competitiva".