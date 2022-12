MotoGP, Marquez: "Mi fido della Honda, voglio tornare ai massimi livelli"

ROMA - Marc Marquez ha parlato della situazione in Honda dopo un 2022 complicato sotto tutti i punti di vista in MotoGP . Senza il pilota di Cervera, ai box per gran parte dell'anno e a secco di vittorie, la casa giapponese ha raccolto solo risultati deludenti, ma il Cabroncito è convinto di poter invertire la rotta nel 2023. " Honda sta reagendo, mi fido di loro al cento per cento , mi sto preparando perché voglio vincere il Mondiale - ha detto ai microfoni di "Europa Press" -. Più avanti, quando proveremo la nuova moto, si vedrà dove siamo e dove ci mettono i rivali. Perché a volte migliori tu, ma il rivale migliora di più".

Le parole di Marquez

"In Honda la crisi è iniziata quando mi sono infortunato gravemente, prima vincevamo da quattro anni, nel 2019 praticamente stravinto - ha aggiunto Marquez -. Poi mi sono infortunato, il loro pilota di punta non era in pista ed è lì che sono iniziate le complicazioni. Ma mi fido molto della Honda, mi hanno rispettato molto. Si fidano di me e il mio obiettivo è tornare ai massimi livelli per ambire al massimo insieme alla Honda