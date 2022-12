MotoGP, Salucci sul team VR46: "Anche Valentino Rossi è contento"

ROMA - Alessio Salucci ha parlato ai microfoni di "Speedweek" al termine della stagione 2022 di MotoGP , la prima del team VR46 in classe regina. Il team principal della scuderia fondata da Valentino Rossi ha espresso la soddisfazione del campionato disputato con alla guida Luca Marini e Marco Bezzecchi , vincitore del premio "Rookie of the Year". "Se qualcuno mi avesse detto a febbraio di quest'anno che avremmo fatto una stagione così, avrei firmato con il mio sangue - ha detto -. Sono davvero soddisfatto . Abbiamo lavorato sodo su tutti i fronti. Sono orgoglioso della nostra gente e dei nostri autisti. Anche Vale è molto felice ".

Le parole di Salucci

"Il bilancio è super positivo: Bez è Rookie of The Year, ma anche Maro è stato sempre velocissimo, soprattutto nelle ultime gare della stagione - ha aggiunto "Uccio" -. Anche Bez è salito sul podio e siamo arrivati ??quarti un paio di volte. Come squadra, siamo finiti non molto indietro rispetto a Suzuki e davanti a Honda. Sono davvero felice, ma allo stesso tempo sono un ragazzo che non potrà mai godersi una situazione come questa, perché bisogna sempre cercare di continuare a lavorare, migliorare e trovare qualcosa in cui essere migliore l'anno prossimo".