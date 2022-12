MotoGP, Ciabatti: "Bagnaia con il numero 1? Sarebbe fantastico"

ROMA - Paolo Ciabatti ha parlato della possibile scelta del numero 1 da parte di Pecco Bagnaia per il Mondiale 2023 di MotoGP . Il pilota torinese, grazie alla conquista del titolo nell'ultima stagione, potrà correre con la speciale numerazione riservata ai campioni, anche se la scelta non appare così semplice. Come sottolineato anche dal direttore sportivo di Ducati , infatti, molti vincitori del Mondiale rifiutano il numero per motivi di scaramanzia. "l punto di vista dell’azienda, sarebbe fantastico se i nostri piloti scegliessero il numero 1 - ha detto -. D’altra parte, capiamo anche che c’è un po’ di superstizione e che i piloti costruiscano la loro immagine e il loro merchandising attorno al loro numero".

La scelta di Bagnaia

"Bagnaia ha vinto il titolo Moto2 con il 42 e il titolo MotoGP con il 63 - ha aggiunto Ciabatti ai microfoni di "Speedweek" -. Infatti il suo originario 21 non era disponibile in Moto2 ed ha quindi raddoppiato in 42. All’arrivo in classe regina però questo numero era già in possesso di Aleix Rins, quindi ha aggiunto un altro 21 (42+21) per passare al 63. Forse questo potrebbe aiutarlo un po’ nella sua decisione. Però lasciamo questa decisione nelle mani del pilota. Perché è importante che possa guidare con il numero di partenza che lo rappresenta meglio".